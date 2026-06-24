Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал фашизмом призыв Европарламента сохранить безвизовый режим только для определенных групп граждан страны.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию создать механизм, позволяющий сохранить безвизовый режим для гражданских активистов, журналистов и студентов в Грузии в случае приостановки безвиза для граждан страны.

«Мне кажется, это уже скандал, когда в официальных документах мы видим даже не фашистские заявления, а фашистские призывы. В заявлении Европарламента был призыв, чтобы произошла сегрегация грузинского народа, он разделился на социальные группы — отделились группы журналистов, студентов, активистов. И чтобы у этих трех социальных групп было больше прав со стороны ЕС, чем у рабочих, крестьян, инженеров и врачей. Это называется не иначе как фашизм», — заявил Папуашвили в эфире телеканала «Рустави 2».

Как подчеркнул Папуашвили, подобная сегрегация общества по социальным группам является фашизмом согласно самой сути этой идеологии. Также, по его словам, 300 тыс. жителей Грузии отдали свои жизни во Второй мировой войне, чтобы в Европе не было фашистской идеологии.