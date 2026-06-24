Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Иран соглашается со всеми требованиями Соединенных Штатов, сообщает NBC News.

«Иран ведет себя очень хорошо. Они соглашаются на все, чего я хочу. И они должны [так поступать], иначе мы просто вернемся и сделаем то, что должны», — заявил американский лидер журналистам в стенах Конгресса США.

Он побывал на Капитолийском холме для встречи с руководством фракции правящей Республиканской партии США в Сенате Конгресса, чтобы обсудить прежде всего ход подготовки к предстоящим в ноябре промежуточным выборам.

«Вижу, что нефть только что опустилась до $70 [за баррель]. Кто бы мог подумать, что такое произойдет? И это — во время войны», — добавил Трамп.

Комментируя встречу с республиканцами в Сенате, Трамп назвал её «очень успешной» и заявил, что Республиканская партия остаётся единой.

«У нас действительно замечательная партия. Мы поддерживаем нашего лидера, поддерживаем всех в этой комнате. Есть несколько человек, которые мне не нравятся, но это нормально. Думаю, вы знаете, о ком я говорю», — сказал президент США.

Трамп также заявил, что США сейчас являются «самой горячей страной в мире» с точки зрения экономического развития. По его словам, в стране одновременно строится рекордное количество новых предприятий.

«Сейчас у нас строится больше заводов, чем когда-либо в истории страны. Все эти предприятия скоро начнут работать. Это рабочие места, и показатели занятости у нас просто невероятные», — подчеркнул американский лидер.