Развитие отношений с мусульманскими странами на двусторонней основе и в наших общих организациях является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана, говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящей в Баку 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации Исламского Сотрудничества (ПС ОИС), который зачитала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на церемонии открытии мероприятия.

Председатель парламента подчеркнула, что Милли Меджлис берёт на себя председательство в ПС ОИС с полной приверженностью развитию принципов, целей и общих ценностей Союза. Председательство Милли Меджлиса в ПС ОИС отражает преданность Азербайджана делу укрепления солидарности и тесных связей с исламским миром.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан организовал множество мероприятий и выдвинул ряд инициатив, направленных на продвижение исламской культуры и демонстрацию истинной сущности ислама, как религии мира и милосердия.

Спикер парламента отметила, что Парламентский союз государств-членов Организации Исламского Сотрудничества стал важной и эффективной средой для укрепления солидарности и важной платформой для развития сотрудничества, совместной деятельности, выработки однозначной позиции по всеобщим вопросам.

«Мы можем внести вклад в решение трудностей, с которыми сталкиваются наши общества, и добиться повышения благосостояния наших народов посредством парламентской дипломатии, диалога и обмена опытом», — сказала Гафарова.

Председатель парламента подчеркнула, что, принимая председательство в ПС ОИС, Милли Меджлис Азербайджана готов к тесному сотрудничеству со всеми парламентами-участниками для усиления роли Союза и развития общих приоритетов.

Отметим, что председательство в Парламентском союзе государств-участников Организации Исламского Сотрудничества перешло к Азербайджану и что в предстоящий период председателем организации будет председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.