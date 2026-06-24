В мире не осталось никаких инструментов обеспечения международной безопасности кроме ядерного сдерживания, но и оно не способно уберечь мир от региональных конфликтов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня она (система международной безопасности — ИФ) серьезно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что оберегает мир от глобальной войны», — сказал Песков, выступая модератором на пленарной сессии международного форума «Примаковские чтения».

При этом он подчеркнул, что ядерное сдерживание «не страхует нас от региональных конфликтов, общий потенциал которых, к сожалению, растет».

«Технологии развиваются так, что уже очевидно: появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалом ядерного оружия», — подчеркнул Песков.