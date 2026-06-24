Глава Meta Марк Цукерберг поручил сотрудникам компании разработать собственную платформу прогнозов и ставок по аналогии с Polymarket. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники внутри корпорации.

По данным издания, проект создается как отдельное мобильное приложение под рабочим названием Arena. Пользователи смогут делать прогнозы на различные события — спортивные соревнования, экономические процессы и политические события.

На первом этапе предполагается использование игровых баллов вместо реальных денежных ставок. Однако один из источников NYT допустил, что в будущем сервис может перейти к модели с денежными ставками.

Как отмечает газета, новое приложение планируется развивать отдельно от принадлежащих Meta платформ Facebook, Instagram и WhatsApp, однако эти сервисы могут использоваться для его продвижения.

Собеседники издания называют проект экспериментальным, но подчеркивают, что внутри компании он получил высокий приоритет. При этом окончательное решение о запуске платформы пока не принято.