Украинские дроны в ночь на 24 июня атаковали Оренбургскую область, сообщил глава региона Евгений Солнцев. По его информации, несколько беспилотников были сбиты «над промышленным предприятием в областном центре».

По предварительным данным, никто не пострадал, написал губернатор в телеграм-канале, не приведя подробностей атаки. Под удары попали Оренбургский гелиевый завод (ООО «Газпром добыча Оренбург») и Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Оба относятся к группе «Газпром» и являются крупнейшими предприятиями в отрасли.

На ОГПЗ, входящем в оренбургский газохимический комплекс — крупнейший в мире, обеспечивающий переработку 37,5 млрд кубометров газа в год, возникло как минимум три очага возгорания.

Наличие «нескольких точек горения» на территории предприятия также фиксируют спутники. Местные жители записывали видео с поднимающимся над заводом дымом.

«Газпром добыча Оренбург» эксплуатирует месторождения и производственные объекты, включая местный гелиевый завод, производящий материал, который используется в производстве ракет и в авиапромышленности, и который попадал под атаки ВСУ в августе-2025.