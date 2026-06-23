Председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде заявила, что родитель не должен перекладывать всю ответственность за воспитание и развитие ребенка исключительно на школу и учителей. По ее словам, родители должны активно участвовать в формировании интересов и навыков ребенка.

«К сожалению, иногда встречается подход, при котором вся ответственность перекладывается на школу со словами: «за это отвечает учитель». Хотя именно родитель лучше всех знает своего ребенка и может наиболее точно оценить его способности.

В настоящее время обращение к учителю делается не только для приема в вуз, но даже для подготовки к первому классу. Хотя для подготовки к первому классу нужно проводить время с ребенком, читать ему книги, рассказывать сказки и интересоваться им до пяти лет. А это требует времени, терпения и внимания. Если родитель действительно любит свое дитя, он не должен видеть в нем просто развлечение или «красиво одетую куклу», — сказала она в интервью Trend.

По ее словам, некоторые молодые семьи подходят к этому более осознанно: они больше времени проводят с детьми, активно занимаются их развитием. Вовлечение отцов в этот процесс также является очень положительным изменением по сравнению с предыдущими периодами.

«Если родитель уделяет ребенку достаточно внимания, любви и ресурсов, ребенок вырастает более уверенным и счастливым человеком. И не так важно, поступит он в вуз на год раньше или позже — важнее, чтобы он был счастливым человеком.

Дети, которые получают необходимые книги, материалы и работают с тестовыми заданиями, вполне способны успешно сдавать вступительные экзамены. Мы регулярно выпускаем методические пособия, и многие дети, которые занимаются по ним, поступают самостоятельно. Ежегодно таких примеров сотни. Однако, к сожалению, значительная часть этих детей — не из крупных городов, а из различных регионов и поселков страны», — отметила она.