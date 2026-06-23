Евросоюз должен потратить около 7 триллионов евро на производство оружия в ближайшие десять лет, чтобы обогнать Россию по вооружениям и военной силе. Такую стратегическую задачу сформулировал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на военной конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«На это страны ЕС потратят около 7 триллионов евро в течение ближайших десяти лет в соответствии с принятыми обязательствами в рамках НАТО (довести уровень своих военных расходов до пяти процентов ВВП — ред.)», — заявил Кубилюс.

Еврокомиссар призвал европейцев быть готовыми заплатить эту цену, назвав расходы «платой за мир». Кроме того, он выступил за полную интеграцию Украины в создающийся европейский оборонный союз и объединение военной промышленности ЕС и украинских производств в единый комплекс.

Кубилюс также призвал европейские армии и промышленность отказаться от производства «высокотехнологичных вооружений», которые сложно выпускать в больших количествах, и сосредоточиться на создании «удовлетворительных вооружений в огромном количестве», приведя в пример беспилотники, используемые в конфликте на Украине.