Саммит Европейского союза и Великобритании, запланированный на следующий месяц, будет перенесен, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, сообщает Politico.

Кошта выразил надежду, что преемник подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Кирa Стармера обеспечит «преемственность» в реализации планов по перезагрузке отношений между сторонами.

Изначально встреча была запланирована на 22 июля и должна была завершить переговоры по соглашению в сфере агропродовольствия, торговле квотам на выбросы, а также программе молодежной мобильности.