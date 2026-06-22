Руководитель Бакинского офиса Совета Европы Петер Зих был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ему был выражен решительный протест в связи с недавним решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу против Азербайджана.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в ходе встречи азербайджанская сторона подчеркнула несправедливость и предвзятость решения ЕСПЧ от 18 июля, а также его несоответствие нормам международного права.

В МИД также указали на противоречие между новым решением и вынесенным 16 июня 2016 года вердиктом ЕСПЧ по делу «Чирагов и другие против Армении», в котором суд отметил наличие фактического контроля Армении над оккупированными территориями Азербайджана, а прямую военную и финансовую поддержку сеператисткому режиму со стороны Еревана.

В нынешнем постановлении суда же сепаратисткий режим представлен как самостоятельный субъект под названием «НКР», что противоречит международному праву и судебным процедурам.

Кроме того, в ходе встречи был выражен протест против использования в решении терминологии, которая противоречит международно признанному суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

В частности, возражения вызвали такие формулировки, как «линия соприкосновения между Азербайджаном и НКР», а также упоминания «армии», «органов власти», «генерального прокурора» и «омбудсмена» сепаратистского режима.

В МИД заявили, что использование подобных выражений является попыткой придать легитимность преступному образованию.

В ведомстве также подчеркнули, что Азербайджан категорически отвергает данное решение суда и намерен использовать все возможные правовые механизмы для защиты своих законных интересов.