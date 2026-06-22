Армению из-за неуплаты взносов в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут лишить права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности.

Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В соответствии со статьей 25 Устава Организации, в случае невыполнения государством своих обязательств в его отношении могут быть применены меры, в частности при задолженности перед бюджетом в течение двух лет – приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности», – сказала Захарова.