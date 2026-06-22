Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху не в первый раз провоцирует эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

В интервью телеканалу Al Jazeera катарский премьер осудил действия израильских военных в Ливан, назвав неприемлемыми сообщения о гибели около ста ливанцев за несколько дней в период прекращения огня. По его словам, продолжающаяся оккупация ливанских территорий должна быть прекращена, а суверенитет страны необходимо уважать.

При этом Аль Тани отметил, что США, по его оценке, играют «правильную роль» в вопросе действий Израиля на ливанском направлении.