Отношения между Азербайджаном и Израилем сегодня переживают один из самых динамичных этапов своего развития. Стратегическое партнёрство двух стран охватывает всё более широкий круг направлений — от энергетики и сельского хозяйства до высоких технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и управления водными ресурсами.

Каковы перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества? Какие возможности открывает для израильского бизнеса восстановление Карабаха? Готов ли Израиль делиться с Азербайджаном своими передовыми технологиями в сфере водоснабжения, инноваций и цифровой экономики? И как события на Ближнем Востоке влияют на отношения Азербайджана и Израиля?

Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью Minval Politika рассказал посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.

— Наш первый вопрос касается нового уровня отношений между Азербайджаном и Израилем. На Ваш взгляд, какие решения и какие шаги привели к укреплению двустороннего сотрудничества?

— Я бы сказал, что прежде всего отношения между Азербайджаном и Израилем в последние годы вышли на качественно новый уровень. Это стало возможным благодаря прочной основе, заложенной ещё с момента обретения Азербайджаном независимости в начале 1990-х годов. С тех пор мы наблюдаем постоянное расширение сфер взаимодействия между нашими странами. Всё новые направления включаются в повестку двусторонних отношений, и мы продолжаем искать дополнительные области, представляющие взаимный интерес для сотрудничества.

Если попытаться кратко объяснить причины такого развития, необходимо обратиться к многовековой истории добрых отношений и успешного сосуществования еврейской общины, проживавшей на территории Азербайджана на протяжении многих столетий. Евреи жили здесь мирно и в гармонии со всеми жителями страны — независимо от того, были ли они мусульманами, христианами, евреями или представителями других национальных и религиозных меньшинств.

Это явление по-настоящему уникально, и оно сохраняется по сей день. Тот факт, что сегодня в Азербайджане проживает крупная еврейская община, которая живёт в мире и согласии и имеет возможность полноценно сохранять и развивать свою религиозную и культурную идентичность, вызывает глубокое уважение. Это действительно впечатляет.

Когда я смотрю на происходящее сегодня в мире и вижу рост антисемитских настроений в Европе и других регионах, я могу привести Азербайджан в качестве примера того, как должны строиться отношения между людьми разных вероисповеданий и культур. Это модель, которую стоило бы изучать и перенимать другим странам. Если объединить еврейский фактор и фактор Государства Израиль, то перед нами история, которой мы вправе гордиться. Это история, которую необходимо рассказывать миру. Она показывает, что еврейское государство и государство с преимущественно мусульманским населением могут жить в мире, гармонии и тесном сотрудничестве, выстраивая полноценные стратегические отношения.

Обе стороны рассматривают эти отношения как стратегические и постоянно ищут новые возможности для их укрепления, расширения и реализации через новые и креативные проекты.

— Действительно, несмотря на то, что большинство населения Азербайджана исповедует ислам, наши страны поддерживают прекрасные отношения независимо от религиозных различий. Следующий вопрос. Исторически Азербайджан и Израиль строили свои отношения не только на политическом доверии, но и на взаимных интересах. Как Вы считаете, какая сфера экономики сегодня обладает наибольшим потенциалом для роста и развития сотрудничества между нашими странами? Это сельское хозяйство, логистика, энергетика, зелёная энергетика или, возможно, технологии?

— Думаю, в своём вопросе Вы уже упомянули большинство направлений, на которых мы сегодня сосредоточены. Безусловно, всё начинается с традиционных сфер сотрудничества, которые развиваются между нашими странами уже много лет. Прежде всего это энергетика и ряд других направлений, где нам удалось не только сохранить взаимодействие, но и существенно его расширить.

Сегодня сотрудничество уже не ограничивается лишь поставками азербайджанских энергоресурсов в Израиль. Мы вышли на новый уровень, когда Азербайджан также инвестирует в израильские энергетические проекты. Мы увидели это на примере газового месторождения «Тамар», и продолжаем наблюдать развитие сотрудничества в рамках освоения новых газовых месторождений в Средиземном море.

Недавно появилась информация о том, что, вероятно, уже в сентябре начнётся следующий этап проекта — первые технические испытания и тестовые процедуры. Сейчас я не могу вспомнить точный технический термин, но речь идёт именно о начальной стадии испытаний перед запуском проекта. Надеемся, что этот этап начнётся в ближайшее время.

Таким образом, традиционное энергетическое сотрудничество стало фундаментом, на котором мы смогли выстроить взаимодействие в совершенно новых сферах и продолжить развитие наших отношений далеко за пределами их первоначальных рамок.

Вы упомянули сельское хозяйство. Это одна из сфер, в которой Азербайджан демонстрирует значительные успехи. Я считаю, что сочетание огромного сельскохозяйственного потенциала Азербайджана с израильскими технологиями способно дать ещё более впечатляющие результаты. Мы уже видели несколько успешных примеров такого сотрудничества — в растениеводстве, молочном животноводстве и птицеводстве. Надеюсь, что в будущем подобных проектов станет ещё больше.

Израиль привносит в это сотрудничество современные технологии, которые позволяют использовать имеющиеся ресурсы более эффективно, снижать затраты, а также сокращать потребление химических веществ и воды. Это подводит нас к ещё одной важной теме — водным технологиям. Как вы знаете, Израиль — страна, значительная часть территории которой представляет собой пустыню. Около двух третей территории Израиля приходится на пустынные районы, поэтому нам постоянно приходится искать решения проблемы нехватки воды.

Мы занимаемся как использованием водных ресурсов, которые традиционно считались непригодными для потребления, например солёной воды, так и технологиями опреснения морской воды. Это те технологии, которыми мы с удовольствием делимся со своими друзьями, и, конечно же, с Азербайджаном.

Кроме того, речь идёт о технологиях более рационального использования воды будь то капельное орошение или другие современные методы, позволяющие получать лучшие результаты при меньшем расходе водных ресурсов.

Безусловно, в последние годы появились и новые направления сотрудничества. Среди них — кибербезопасность, где Израиль занимает очень сильные позиции, а также искусственный интеллект. Это относительно новая сфера взаимодействия, по которой Азербайджан и Израиль уже подписали меморандум о взаимопонимании.

Ещё одним важным направлением является космическое сотрудничество и спутниковые технологии. В настоящее время обе страны реализуют совместные проекты, объединяющие израильские технологии и ноу-хау с возможностями Азербайджана.

Таким образом, существует множество направлений, в развитие которых мы вкладываем время и усилия. Если объединить всё это под одним общим понятием, то речь идёт о высоких технологиях и инновациях — сфере, в которой Израиль обладает серьёзными достижениями.

Сегодня утром мы опубликовали информацию о том, что вчера совместная делегация представителей высокотехнологичного и инновационного сектора Азербайджана и Казахстана отправилась в Израиль. В течение недели участники делегации будут знакомиться с израильской высокотехнологичной индустрией, посещать ведущие технологические центры и инновационные хабы страны. Они также смогут ознакомиться с инновациями в сфере медицины и здравоохранения, стартап-экосистемой, возможностями венчурного капитала и другими элементами инновационной экономики.

Я убеждён, что после возвращения эта поездка станет дополнительным стимулом для дальнейшего развития уже существующего успешного сотрудничества между нашими странами.

— Это замечательно. И как раз следующий вопрос касается того, что Израиль считается одним из ведущих мировых центров инноваций. Насколько, по Вашему мнению, Азербайджан готов к сотрудничеству с Израилем в этой сфере?

— Я считаю, что это именно та область, в которой обе страны могут активно обмениваться опытом, знаниями и компетенциями. Безусловно, успехи Израиля в этой сфере позволяют нам выступать источником практического опыта и ноу-хау, которыми мы с большим удовольствием делимся со своими близкими друзьями. И Азербайджан, безусловно, входит в их число. Однако я всегда стараюсь рассматривать такие отношения как дорогу с двусторонним движением. Речь идёт не о том, что одна сторона исключительно обучает другую. Всегда существуют знания, опыт и лучшие практики, которым мы можем научиться у Азербайджана и других наших партнёров.

Учиться можно всегда и у всех. Думаю, один из самых важных уроков, который мы усвоили в Израиле, заключается в том, что не нужно бояться неудач. Конечно, мы любим говорить об успехах. Если посмотреть на результаты израильской высокотехнологичной отрасли в 2025 году, это был очень успешный год. Приятно видеть крупные инвестиционные сделки, успешные выходы компаний на рынок, появление новых «единорогов» и впечатляющие финансовые показатели.

Но одновременно необходимо смотреть и на неудачи. А их тоже было немало. И главное — не бояться их. Совершенно верно. Не нужно бояться ошибок. Это нормально — потерпеть неудачу. Это нормально — попробовать. Это нормально — выбрать одно направление, затем понять, что оно оказалось неверным, остановиться и начать искать другой путь. Именно такой подход мы стараемся развивать в нашей высокотехнологичной среде, среди стартапов и в целом в инновационной экосистеме. Потому что лучший способ учиться — это учиться на собственных ошибках. Не следует позволять неудачам останавливать вас. Нужно продолжать двигаться вперёд и пробовать снова. Успех обязательно придёт — со второй попытки, с третьей, с четвёртой. Но рано или поздно он обязательно придёт.

Если вы поговорите с любым из известных израильских предпринимателей, которых сегодня считают историями успеха, и попросите рассказать об их предыдущих проектах, то почти каждый из них вспомнит множество случаев, когда всё складывалось совсем не так, как планировалось. Однако они не сдавались, продолжали двигаться вперёд, пробовали снова и в конечном итоге добивались успеха.

— Я полностью согласна с этим. Есть даже такое выражение: человек, который добился успеха, пережил больше неудач, чем человек, который так и не добился успеха, вообще не сделал попыток. Кроме того, существует правило Парето. Я также хотела бы поговорить о Карабахском регионе. Сегодня Азербайджан активно занимается его развитием, реализуя проекты «умных городов» и «умных сёл». Хотелось бы узнать, видит ли Израиль возможности для сотрудничества в рамках этих проектов? Речь может идти о зелёной энергетике, цифровой инфраструктуре, сельском хозяйстве. На мой взгляд, Карабах обладает огромным потенциалом именно в аграрной сфере. Что Вы думаете по этому поводу?

— Безусловно. Вы затронули тему, которой мы уделяем большое внимание. Карабах. Лично мне уже трижды посчастливилось посетить Карабах. При этом я нахожусь в Азербайджане всего 11 месяцев. И за это время я посетил регион три раза. Каждый раз, когда я приезжаю туда, я искренне поражаюсь масштабам развития Карабаха, темпам преобразований и впечатляющим достижениям, которых Азербайджан смог добиться за столь короткое время.

Естественно, я также смотрю на этот процесс через призму того, чем Израиль может помочь и каким образом может принять участие в дальнейшем развитии региона. Многие из направлений, которые вы упомянули, действительно представляют для нас интерес. Это сельское хозяйство, проекты «умных городов», современные инфраструктурные решения.

Возможно, Израиль не является мировым лидером в строительстве дорог, мостов или тоннелей, однако мы сильны в технологиях, которые сопровождают подобные проекты. Уже сейчас несколько израильских компаний проявили интерес к работе в Карабахе и рассматривают возможность инвестирования в различные проекты. Я уже упоминал молочные фермы. Мы надеемся, что в будущем подобные проекты смогут быть реализованы и в Карабахе.

Что касается сельского хозяйства, ряд израильских компаний уже изучает потенциал региона. Карабах обладает великолепными условиями для выращивания различных сельскохозяйственных культур благодаря плодородным землям и благоприятному климату. И это лишь одно из направлений. Таким образом, да, безусловно, одной из важнейших составляющих наших отношений всегда был поиск новых проектов и новых форм сотрудничества. И Карабах, безусловно, играет одну из ключевых ролей в дальнейшем развитии и укреплении отношений между Азербайджаном и Израилем.

— Ранее Вы говорили об опыте Израиля в сфере капельного орошения, управления водными ресурсами и опреснения воды. На фоне происходящих в мире процессов — глобального потепления и изменения климатических условий — Азербайджан, как и многие другие страны, сталкивается с проблемами водной безопасности. Считаете ли Вы, что наши страны могут сотрудничать в этой сфере? И готов ли Израиль поделиться своим опытом с Азербайджаном?

— Безусловно. Более того, такое сотрудничество продолжается уже многие годы. Израильская национальная водная компания Mekorot работает в Азербайджане на протяжении длительного времени. Именно специалисты компании участвовали в разработке национального водного плана Азербайджана. Кроме того, они выступают консультантами при реализации проекта нового опреснительного завода, который планируется построить на побережье Каспийского моря.

Этот проект во многом основан на израильском опыте и технологиях эффективного использования ограниченных водных ресурсов. Если провести параллель с Азербайджаном, то, как Вы справедливо отметили, глобальное потепление оказывает влияние и на вашу страну. Поэтому Азербайджану также необходимо искать наиболее эффективные способы использования имеющихся водных ресурсов. Опреснение воды — это одно из таких решений. Кроме того, существует ещё одна интересная инициатива. Речь идёт об инвестициях в израильский сектор опреснения воды.

Компания IDE, являющаяся одним из мировых лидеров в данной области, в ближайшем будущем, как ожидается, частично перейдёт под азербайджанское участие. Если я правильно помню, речь идёт о приобретении около 30% акций компании Азербайджаном. Это ещё один пример нашего сотрудничества.

В Израиле мы также достигли значительных результатов в сфере очистки сточных вод. Сегодня практически 100% сточных вод в Израиле проходят очистку до такого уровня, что их можно повторно использовать, главным образом в сельском хозяйстве. Это ещё одно направление, в рамках которого мы можем делиться своими знаниями и технологиями с Азербайджаном. Мы давно поняли, что использованная вода может применяться повторно после прохождения соответствующей очистки. Поэтому это ещё одна перспективная область сотрудничества.

И любые другие технологии, разрабатываемые в Израиле и направленные на более рациональное и эффективное использование воды, мы готовы с большим удовольствием предоставлять нашим азербайджанским партнёрам.

— Также мы хотели бы обсудить нынешнюю напряжённость на Ближнем Востоке и происходящие в регионе события. Как, на Ваш взгляд, текущая ситуация и роль внешних игроков влияют на стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем?

— Да, Израиль пережил несколько непростых лет, в течение которых нам приходилось одновременно противостоять угрозам на более чем семи направлениях. Мы по-прежнему остаёмся активными на северном направлении, где сталкиваемся с угрозой со стороны прокси-террористической организации «Хезболла», которая представляет серьёзную опасность для северных границ Израиля, а также для городов и населённых пунктов, расположенных в этом районе.

Израиль будет и дальше делать всё возможное для защиты своих граждан на севере страны. То же самое касается и других направлений, включая сектор Газа. После трагических событий 7 октября, потрясших всю страну, перед Израилем встала необходимость устранить угрозу, которую ХАМАС представляет для наших граждан на юге страны.

Кроме того, сохраняются циклы напряжённости в отношениях с Ираном, который продолжает представлять серьёзную угрозу для Израиля. Речь идёт как о баллистических ракетах, запускаемых непосредственно Ираном, так и о вооружениях, поставляемых различным прокси-группировкам в регионе, включая хуситов в Йемене.

Израиль будет внимательно следить за развитием ситуации на этом направлении, чтобы продолжать обеспечивать безопасность своих граждан. И мы будем заниматься этим столько, сколько потребуется, пока такая необходимость сохраняется. Мы не позволим этим силам определять будущее Израиля и наши стремления к миру со всеми соседями.

Мы уже проделали значительный путь в переговорах с законным и официальным правительством Ливана, которое демонстрирует заинтересованность в продвижении вперёд и, будем надеяться, в конечном итоге в достижении мирного соглашения. По крайней мере, на первом этапе речь идёт о выработке механизмов безопасности. Однако до тех пор, пока на территории Ливана присутствует «Хезболла», это будет серьёзным препятствием для дальнейшего продвижения. Поэтому мы должны устранить эту угрозу и вывести террористическое влияние из уравнения.

Мы также хотели бы видеть дальнейшее расширение круга участников Авраамовых соглашений. Как известно, ранее Израиль подписал такие соглашения с нашими партнёрами в Объединённых Арабских Эмиратах, Бахрейне, Марокко и рядом других государств. Мы были бы очень рады увидеть новых участников, которые присоединятся к этой архитектуре сотрудничества. Убеждены, что подобные соглашения способны принести региону больше стабильности и процветания.

Я могу сказать как гражданин Израиля: я не хочу постоянно жить в условиях войны. Я хочу жить в мире. Я хочу иметь возможность спокойно строить свою жизнь и дать такую же возможность своим детям, а в будущем, надеюсь, и своим внукам. Жить мирно, не задумываясь ежедневно о самом существовании нашего государства и нашего народа. Поэтому с любым партнёром, который готов разделять это позитивное стремление к миру, мы будем рады сотрудничать.

— Мы прекрасно понимаем ваши чувства, поскольку Азербайджан как государство также прошёл через конфликт, потерю территорий и борьбу за их возвращение. Мы уже затрагивали тему сотрудничества между нашими народами и отношений между нашими странами. Исторически еврейская община играла важную роль в истории Азербайджана и в общественной жизни страны. Считаете ли Вы этот фактор важным элементом укрепления двусторонних отношений и дальнейшего развития контактов между людьми наших государств?

— Безусловно. Могу сказать, что всего неделю назад, 15 числа, я присутствовал на концерте, который проходил в Красной Слободе. Делегация Иерусалимского симфонического оркестра посетила Красную Слободу и выступила перед местными жителями, дипломатами, приехавшими из Баку на это мероприятие, а также представителями местных властей.

Это был замечательный способ отметить особую близость между Иерусалимом — столицей Израиля — и так называемым «Иерусалимом Кавказа», как нередко называют Красную Слободу. Я считаю, что сама возможность отмечать и укреплять столь тесные и искренние связи между нашими народами — как здесь, в Азербайджане, так и между Азербайджаном и Израилем в целом — является огромной ценностью. И мы стараемся максимально воплощать это в жизнь.

Могу поделиться ещё одним наблюдением. Во время пребывания в Красной Слободе на концерте я встретил группы израильских туристов, которые в тот же день посещали посёлок. Для меня было очень приятно слышать вокруг себя иврит рядом с историческими памятниками и синагогами Красной Слободы. Это ещё одно направление, в котором мы видим огромный потенциал и которое уже активно развивается.

Всё больше израильтян узнают о красоте Азербайджана, о значении стратегических отношений между нашими странами и принимают решение приехать сюда, познакомиться с историей, культурой и традициями страны. Только в прошлом году Азербайджан посетили более 70 тысяч граждан Израиля. И речь идёт не только о Баку — многие путешествуют по регионам страны. Я уверен, что в будущем это число будет продолжать расти.