Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия в отношении Беларуси являются «агрессивной угрозой», вмешательством во внутренние дела и посягательством на суверенитет страны. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Действительно, и вы знаете, что Александр Григорьевич об этом говорил, в обозримом будущем планируют осуществить контакты. Угроза абсолютно агрессивная, вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Нет никакого сомнения, что руководство Беларуси в состоянии свой суверенитет обеспечить», — сказал Песков.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси находятся ретрансляторы, которые помогают наносить удары дронами по украинской территории. Он призвал Лукашенко убрать их. Зеленский утверждал, что Минску потребуется не более недели для решения этого вопроса, в противном случае это сделают украинские военные.