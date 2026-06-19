Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Александр Лукашенко должен в течение недели демонтировать ретрансляторы и другую инфраструктуру на территории Беларуси, которая, по его словам, используется для корректировки российских ударов по украинским городам, сообщают украинские СМИ

В противном случае Украина, по его словам, будет действовать самостоятельно, подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что удары по украинским городам, включая приграничные регионы, наносятся при поддержке инфраструктуры, размещённой на территории Беларуси, и назвал это фактором, который способствует гибели мирных жителей.

Он также подчеркнул, что Россия продолжает втягивать Беларусь в войну, а Лукашенко, по его словам, способен ограничить использование своей территории и остановить поставки ресурсов, которые, как утверждает украинская сторона, используются российскими войсками.