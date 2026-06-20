Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось публикацией по случаю Всемирного дня беженцев.

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

«20 июня — во Всемирный день беженцев мы выражаем солидарность с миллионами беженцев и вынужденных переселенцев во всем мире, которые продолжают сталкиваться с тяжелыми условиями, неопределённостью, потерей дома и средств к существованию», — отмечается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что для Азербайджана проблема вынужденного переселения имеет особое значение.

Отмечается, что в результате агрессии и оккупации азербайджанских территорий более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, на протяжении десятилетий живя в условиях лишений.

Также подчеркивается, что после восстановления территориальной целостности и суверенитета страна реализует масштабную программу восстановления и реконструкции на ранее оккупированных территориях.

В рамках программы «Великое возвращение» бывшие вынужденные переселенцы постепенно возвращаются на родные земли и восстанавливают свою жизнь.

МИД Азербайджана заявил о приверженности международным усилиям по устранению причин вынужденного переселения и продвижению устойчивых решений для беженцев.

В заключение в ведомстве выразили уважение стойкости и мужеству беженцев и вынужденных переселенцев по всему миру и подтвердили стремление к тому, чтобы все вынужденно перемещённые лица могли однажды вернуться домой и жить в мире, достоинстве и благополучии.