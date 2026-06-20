Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов объявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым был награжден в 2024 году. Об этом он сообщил в Telegram.

Свое решение он объяснил тем, что президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — Ордена Белого Орла. По словам Буданова, этот шаг является недружественным по отношению к Украине и может быть использован Россией в своих интересах.

Буданов подчеркнул, что исторические разногласия между двумя странами не должны становиться инструментом политических спекуляций, а отношения Киева и Варшавы должны строиться на принципах взаимного уважения и равноправного партнерства.

Напомним, Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла после скандала вокруг присвоения украинскому подразделению Сил специальных операций почетного наименования «имени героев УПА». Решение вызвало резкую реакцию Киева.

Ранее от польской государственной награды также отказался министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.