Встреча в Швейцарии, запланированная в рамках очередного этапа переговоров по подготовке окончательного соглашения между США и Ираном, перенесена на другую дату.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи заявил журналистам, что через посредников продолжаются необходимые консультации по поводу следующего этапа переговоров, передает иранские СМИ.

Бегаи отметил, что общественность будет проинформирована, как только будут созданы необходимые условия для начала переговоров.

Он напомнил, что согласно тексту договорённости начало переговоров по окончательному соглашению зависит от начала выполнения и дальнейшей реализации пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 меморандума.

Представитель МИД Ирана сообщил, что одной из главных целей встречи в Швейцарии, которая впоследствии была отменена, являлось подписание меморандума о прекращении войны. Кроме того, в рамках церемонии подписания планировалось обсудить организационные вопросы переговоров по окончательному соглашению.

Бегаи добавил, что поскольку меморандум был подписан утром 18 июня в цифровом формате, проведение встречи в Швейцарии больше не носит срочного характера.

По его словам, в настоящее время ведётся подготовка к проведению новой встречи в ближайшие дни.