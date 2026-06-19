Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи заявил, что утверждения о закрытии Ормузского пролива не соответствуют действительности.

Как сообщает «Mehr», он отметил, что иранская армия в соответствии с меморандумом о соглашении, состоящим из 14 пунктов, приняла меры по обеспечению безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив, и в настоящее время судоходство осуществляется в обычном режиме.

16:48 Иран ограничил проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bild.

По сообщениям местных СМИ, в районе Ормузского пролива прозвучали предупредительные выстрелы, а Корпус стражей исламской революции через радиосообщение призвал торговые суда не приближаться к зоне пролива.

При этом иранские власти заявили, что судоходство через Ормузский пролив остаётся возможным, однако только при условии предварительной подачи заявок и соблюдения установленных Тегераном правил.

По информации CNN, США передали Тегерану сообщение о том, что Израиль согласился не продолжать удары по Ливану.

Отметим, что в ночь на 19 июня израильская армия нанесла удары по более чем 80 объектам «Хезболлы» на юге Ливана, включая командные пункты и пусковые позиции. В результате атаки погибли 16 человек.

Позже стало известно, что запланированные на сегодня переговоры между США и Ираном в Швейцарии были перенесены. Вашингтон объяснил это логистическими трудностями, тогда как связанные с «Хезболлой» СМИ утверждают, что задержка связана с израильской военной операцией в Ливане.