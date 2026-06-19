Белый дом заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс отложил визит в Швейцарию для проведения нового раунда переговоров с Ираном по поводу его ядерной программы.

Об этом сообщает ABC News.

Известно, что команда во главе с Вэнсом была готова к отъезду, но отложила его, сославшись на сложную логистику переговоров. А именно причина заключается в продолжающейся военной кампании Израиля в Ливане, из-за чего иранские представители также не отправились на переговоры.

Отсрочка переговоров произошла после того, как США заявили о снятии блокады, позволив нефтяным танкерам свободно перемещаться через Ормузский пролив после нескольких месяцев, когда использование этого критически важного канала было невозможно.