Армия обороны Израиля ночью 19 июня продолжила атаковать движение «Хезболла» и объекты инфраструктуры в нескольких районах на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Израильские военнослужащие назвали удары ответом на срыв режима прекращения огня со стороны «Хезболлы».

Ранее Белый дом заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс отложил визит в Швейцарию для проведения нового раунда переговоров с Ираном по поводу его ядерной программы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне отметил, что армия страны сохранит зону безопасности на юге Ливана, несмотря на требования Ирана вывести израильские войска.