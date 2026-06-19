В последнее время все чаще появляются сообщения о гражданах Азербайджана, участвующих в боевых действиях за пределами страны. Речь идет о людях, которые оказываются по разные стороны одного и того же конфликта, в том числе на территории Украины. Одни воюют на стороне России, другие — на стороне Украины. Тут нужно четко понимать, что независимо от того, какую сторону человек считает для себя более близкой, сам факт участия граждан Азербайджана в чужой войне вызывает серьезные вопросы как с правовой, так и с моральной точки зрения.

Прежде всего необходимо уяснить для себя, что Азербайджан не является стороной данного конфликта. Государство придерживается собственной внешнеполитической линии, основанной на защите национальных интересов и принципах международного права. Именно поэтому участие граждан страны в вооруженных формированиях за рубежом не может рассматриваться как проявление патриотизма или выполнение гражданского долга. Патриотизм начинается с ответственности перед собственной родиной, а не с участия в войнах других государств.

Азербайджанское законодательство также дает этому вопросу вполне однозначную оценку. Генеральная прокуратура и МИД республики неоднократно предупреждали граждан об уголовной ответственности за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств. Вот выдержка из официального заявления надзорного ведомства: «Участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств является не просто личным выбором, а, в соответствии с национальным уголовным законодательством и требованиями международных конвенций, тяжким, а в некоторых случаях особо тяжким преступлением.

Согласно Уголовному кодексу Азербайджанской Республики, наемничество, то есть участие в деятельности с целью получения материального вознаграждения, будучи гражданином государства, не участвующего в военном конфликте или военных операциях, не проживающим постоянно на его территории и не направленным для выполнения служебных обязанностей, а также участие в деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, считается преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на определенный срок (от 8 до 20 лет) или пожизненного лишения свободы».

Однако вопрос не сводится только к юридическим последствиям. Есть и более глубокая сторона проблемы. Любая война несет смерть, разрушения и человеческие трагедии. За громкими политическими лозунгами всегда стоят сломанные судьбы, осиротевшие дети, матери, которые до конца жизни ждут звонка – а ведь он может уже никогда не прозвучать. Человек, отправляющийся на чужой фронт, рискует не только собственной жизнью. Он оставляет родителей, супругов, детей и близких один на один с тревогой и страхом. Нередко семьи получают не долгожданное возвращение домой, а известие о гибели или тяжелом ранении. И тогда чужая война внезапно становится личной трагедией конкретной азербайджанской семьи, которая заплатит за чужой конфликт самую высокую цену. Генпрокуратура Азербайджана уже обращала внимание на то, что среди участников зарубежных конфликтов есть погибшие, раненые и попавшие в плен граждане страны.

Существует и еще один важный аспект. Когда граждане одной страны оказываются по разные стороны чужого конфликта, это неизбежно создает риски раскола внутри общества. Политические симпатии могут быть разными, взгляды на мировые события — тем более. Но гражданское единство должно оставаться выше любых внешних противостояний. Азербайджанское общество не должно импортировать в себя конфликты других государств и позволять им раскалывать общество изнутри.

Особое значение это приобретает сегодня, когда перед Азербайджаном стоят масштабные задачи по восстановлению и развитию освобожденных территорий. Именно здесь требуются знания, труд, инициатива и энергия граждан страны. После десятилетий ожидания освобожденные земли нуждаются не в новых потерях, а в людях, которые будут строить дома, открывать предприятия, разбивать сады и возвращать жизнь туда, где слишком долго царило запустение. Вместо того чтобы искать свое место на чужих фронтах, азербайджанцы могут участвовать в строительстве новых городов и сел, развитии экономики, создании рабочих мест, возрождении культурного и общественного пространства Карабаха и Восточного Зангезура. Это не просто вклад в будущее государства — это пример для подрастающего поколения. Дети должны видеть своих родителей не участниками чужих войн, а людьми, которые созидают, строят, развивают и оставляют после себя результат, которым можно гордиться. Именно такой путь укрепляет страну и формирует настоящее наследие для будущих поколений.

Нередко желание отправиться на войну объясняется идеологическими убеждениями, эмоциональной вовлеченностью или стремлением к «справедливости». Однако история показывает, что участие в чужих конфликтах редко приносит человеку то, что он ожидал найти. Зато почти всегда приносит потери — физические, психологические, семейные и правовые. После окончания войны ее последствия еще долго преследуют тех, кто через нее прошел.

Сегодня гражданам Азербайджана особенно важно сохранять здравый смысл и помнить о простой истине: у каждого народа есть право самостоятельно решать свои проблемы, а у каждого государства — свои интересы и свои войны. Наш долг заключается не в том, чтобы брать в руки оружие ради чужих политических целей, а в том, чтобы созидать ради будущего собственного народа и собственного государства. Чужие войны заканчиваются. Их последствия остаются с теми, кто решил сделать их своими.