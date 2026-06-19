Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в «Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами и военными судами», утвержденный указом от 3 мая 2017 года.

Глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с электронными сигаретами и их компонентами, предоставлены трем государственным органам.

В частности, Государственный таможенный комитет уполномочен составлять протоколы по фактам импорта и экспорта электронных сигарет и их компонентов, Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком — по фактам производства, оптовой и розничной продажи, а также хранения электронных сигарет и их компонентов с целью реализации.

В свою очередь, Государственная налоговая служба получила соответствующие полномочия в случаях выявления таких нарушений в ходе налогового контроля.