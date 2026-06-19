Пресловутая 907-я поправка, которая, без преувеличения, является позорным пятном на теле американской демократии, вновь оказалась в центре политической дискуссии.

Напомним, что данная поправка была принята в 1992 году — в период, когда армянская оккупация азербайджанских территорий была в самом «разгаре». Но вместо того, чтобы дать принципиальную оценку происходящему и поддержать нормы международного права, да и элементарно стать на защиту справедливости, американские законодатели пошли по другому пути. Под давлением армянского лобби Конгресс принял решение запретить предоставление прямой государственной помощи Азербайджану. По сути, ответственность была возложена не на сторону, захватывавшую чужие земли, а на государство, ставшее жертвой агрессии.

На протяжении многих лет эта ситуация оставалась серьезным раздражителем в двусторонних отношениях. Однако со временем роль Азербайджана в регионе и мире заметно выросла. Баку превратился в важного партнера Запада в вопросах энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом и обеспечения стабильности на Южном Кавказе. И игнорировать эту реальность становилось все сложнее.

Именно поэтому, начиная с 2002 года, президенты США ежегодно использовали свое право приостанавливать действие 907-й поправки. Однако предыдущая администрация Джо Байдена отказалась продлевать действие механизма приостановки. В Баку это решение было воспринято как недружественный шаг, не соответствующий уровню партнерства между странами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из интервью прямо охарактеризовал администрацию Байдена как неблагодарную, подчеркнув, что Азербайджан на протяжении многих лет вносил вклад в реализацию важных для США проектов и инициатив.

Но с возвращением Дональда Трампа в Белый дом ситуация начала меняться. Новая администрация продемонстрировала более прагматичный подход к международным отношениям, исходя прежде всего из национальных интересов Соединенных Штатов. В августе прошлого года Дональд Трамп подписал меморандум о приостановке действия 907-й поправки.

В этом контексте показательным событием стал недавний визит в Баку американской делегации во главе с членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде. В ходе встречи с президентом Азербайджана были обсуждены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Ильхам Алиев отметил положительную динамику отношений после возвращения Дональда Трампа к власти и выразил удовлетворение расширением политического диалога между двумя странами. Особое внимание было уделено инициативе, предусматривающей полную отмену 907-й поправки. Отметим, что Абрахам Хамаде выступил одним из соавторов соответствующего законопроекта, внесенного в Конгресс США.

Сам факт появления подобной инициативы свидетельствует о том, что все больше американских политиков понимают абсурдность сохранения нормы, принятой более трех десятилетий назад в совершенно иных условиях.

Неудивительно, что эти процессы вызвали крайне болезненную реакцию со стороны армянских организаций в США, в частности Армянского национального комитета Америки (ANCA). ) В ответ армянское лобби выпустило на арену своих верных служак из числа ангажированных американских конгрессменов. И вот одна из таких марионеток армянского лобби, хорошо известный азербайджанской аудитории конгрессмен Фрэнк Паллоне вновь начал исполнять пляски под армянскую дудочку.

На этот раз Паллоне внес поправку к законопроекту о национальной обороне США на 2027 финансовый год, которая должна ограничить право президента приостанавливать действие 907-й поправки до тех пор, пока президент не подтвердит Конгрессу, что «Азербайджан освободил всех оставшихся армянских военнопленных, гражданских лиц и бывших чиновников «арцаха» (кавычки Minval), содержащихся под стражей, вывел азербайджанские вооруженные силы с международно признанной территории Армении, гарантировал защиту и сохранение армянского христианского культурного наследия в «арцахе» и так далее.

Как видим, Паллоне ничего оригинального не придумал, и вновь пытается усладить слух своих армянских хозяев старыми сладкими, но пустыми, по сути, песнями. Не раз и не два отмечалось, что называть армянских военных преступников «военнопленными» — это все равно, что спустя десятилетия выступать за реабилитацию «честных имен» фигурантов Нюрнбергского процесса.

Кроме того, пока не проведена делимитация, утверждения о том, что ВС Азербайджана находятся на территории Армении, не стоят и гроша. А что касается «армянского христианского наследия», то оно упирается в незаконно построенные «нахалстрои» и памятники оккупантам. Вот и все «культурное наследие», от которого, естественно, нужно избавляться. Истинные же албанские христианские памятники культуры находятся в целости и сохранности.

Вообще, когда речь заходит о разрушении, уничтожении, вандализме и так далее, то армянам в лице Паллоне лучше помалкивать. На протяжении многих лет оккупации именно армянская сторона уничтожала памятники культуры и истории, грабила музеи, вывозя уникальные предметы старины, разрушала мечети, города и села.

Сегодня Азербайджану приходится фактически начинать с нуля, проводя масштабную работу по восстановлению освобожденных территорий, включая сохранение и реставрацию памятников различного происхождения.

Но во всей этой «мышиной возне», устроенной Паллоне, нас интересует главный вопрос: на что собственно рассчитывают Паллоне и его закулисные кукловоды? Даже если подобные инициативы будут активно продвигаться, шансы на их принятие выглядят крайне сомнительными. В настоящее время политическая ситуация в Вашингтоне существенно отличается от той, что существовала несколько лет назад. Времена Байдена прошли, сегодня на коне Трамп и в приоритете национальные интересы США, в том числе и на Южном Кавказе (прежде всего, речь идет о проекте TRIPP), где ключевым актором является именно Азербайджан. И Вашингтон не станет поступаться своими стратегическими интересами и портить отношения с Баку ради армянских «хотелок».