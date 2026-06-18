В современной дипломатии уже не первый год и даже не первое десятилетие существует институт почётных консулов. Как правило, это местные авторитетные бизнесмены или общественные деятели. Почётные консулы не получают зарплату от своего МИДа, их консульские полномочия ниже, чем у обычных консулов, но одно правило остаётся неизменным: если уж консул, неважно, почётный или «обычный», высказывается по какой-то политической проблеме, он обязан озвучивать официальную позицию своей страны. Это аксиома.

Есть у Армении почётный консул в итальянском Милане — Пьетро Кучикян. И вот недавно в статье, опубликованной на медиаресурсе Gariwo Magazine, сей почётный консул заявил, будто бы Азербайджан… не желает подписывать мирный договор и выдвигает всё новые требования.

Ну что же, разберём по пунктам. Прежде всего, инициатором мирной повестки в регионе сегодня является именно Азербайджан. Более того, решительная и дальновидная политика нашей страны и президента Ильхама Алиева как раз и создала условия для того, чтобы мир в регионе из туманной перспективы превратился в реальное будущее. Не дожидаясь подписания договора, Азербайджан открыл транзит грузов для Армении по своей территории и экспортирует в Армению собственные товары, включая дизельное топливо: только за январь — май нынешнего года Азербайджан экспортировал в Армению товаров на сумму 11 млн 273 тыс. долларов. Если бы такие цифры назвали год назад, в это никто бы не поверил. Эти показатели демонстрируют эффективность шагов Азербайджана в направлении реального мира.

Тем более официальный Баку не выдвигал никаких новых или дополнительных условий. После договорённостей, достигнутых в Вашингтоне, и парафирования будущего мирного соглашения на повестке дня остаётся один вопрос: внесение изменений в Конституцию Армении, где до сих пор содержатся территориальные притязания к Азербайджану. И вот именно Ереван этого делать, судя по всему, не спешит.

Честно говоря, ситуация в армянской официальной дипломатии — по крайней мере на уровне МИДа — всё больше сдвигается ко временам «замороженной войны». Когда тоже и армянские дипломаты, и посредники из Минской группы голосили, что мир лучше войны, что мириться надо здесь и сейчас и т. д. При этом подразумевалось, что начинать мириться надо, не ожидая освобождения оккупированных Арменией азербайджанских земель. После чего уже армянские дипломаты изящно переводили стрелки на Азербайджан: мы хотим мира, Азербайджан выдвигает какие-то свои условия. Сегодня территории освобождены, мирный договор согласован и даже парафирован, но выполнять свои обязательства и ставить окончательную точку в притязаниях на Карабах Армения не желает. И, самое главное, изобретает обвинения в адрес Азербайджана.

Возможно, на «косяк» отдельно взятого почётного консула можно было бы не обращать столь пристального внимания. Но это далеко не единственная «странность» в поведении армянского МИДа. Достаточно вспомнить откровения Луиса Окампо, что финансируют его российские олигархи армянского происхождения, а вот инструкции даёт Арарат Мирзоян.

И как это понимать? Дипломатическое ведомство Армении, её Министерство иностранных дел, ведёт двойную игру? Дело даже не в том, что Арарат Мирзоян и его контора проводят повестку дня армянской реваншистской оппозиции, а не победившей команды Никола Пашиняна. Вопрос именно в двойной игре и постоянном затягивании конституционной реформы. И в результате получается весьма скользкая ситуация.

С одной стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит о мире. С другой — ключевой член его команды, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, по сути, подрывает мирный процесс. И терпеть эту игру до бесконечности в Азербайджане не будут. Или МИД Армении прекращает свою двойную игру и начинает следовать мирной повестке, а Никол Пашинян наводит порядок в своём правительстве, или Азербайджан оставляет за собой право на ответные ходы. Время на размышления у Еревана есть. Но его немного.