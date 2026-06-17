Есть в украинском медиапространстве такое издание — Kyiv Post. Из крупнейших англоязычных изданий Украины, источник информации об этой стране для англоязычной аудитории. На первый взгляд, все как и полагается украинскому изданию: рассказы о героях войны и фронтовых волонтерах, данные о российских потерях и т.д.

Но если приглядеться, то начинают проявляться весьма любопытные подробности. Прежде всего, Kyiv Post на своих страницах рассказывает об ОУН-УПА, в основном об антироссийской деятельности. Конечно, каждая страна вправе сама выбирать героев и антигероев своего прошлого. Но тема ОУН-УПА достаточно болезненно воспринимается в соседней Польше: там не забыли ни резню поляков на Волыни, ни другие подобные «эпизоды». И стоит ли изданию, работающему в основном на внешнюю аудиторию, так раскручивать тему, весьма болезненную для отношений с ключевым союзником Украины?

И тем более примечательно другое. Kyiv Post практически в открытую ведёт антиазербайджанскую пропаганду. Это и «интервью ловушки», и приглашение в качестве экспертов, к примеру, Арифа и Лейлы Юнус, Севиндж Османгызы, Алекбера, Алекса, Рауфоглу, находящегося под следствием Али Керимли и т.д. Насколько это соответствует, вернее, не соответствует интересам самой же Украины – вопрос, в общем-то, риторический.

Во-первых, Азербайджан с первых дней конфликта оказывал и оказывает Украине гуманитарную помощь. Во-вторых, наша страна последовательно выступает на мировой арене за уважение признанных границ и территориальной целостности. А в третьих, Азербайджан – бесспорный региональный лидер. Наша страна, напомним, одержала блестящую победу в Карабахе, входит сегодня в число государств «средней силы», реализует масштабные энергетические и логистические проекты. На высоком уровне – дипломатическая активность. Достаточно вспомнить встречи президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского. И что же – в редакции Kyiv Post этого не знают? Не принимают во внимание? Или…

Свое расследование по поводу деятельности этой газеты опубликовало азербайджанское издание Fakt Yoxla.

Редакция Kyiv Post пережила несколько внутренних потрясений, здесь менялся владелец и т.д. И здание было основано Джедом Санденом в 1995-м году. До 2009 года он оставался владельцем газеты. Затем его сменил британский бизнесмен пакистанского происхождения Мохаммад Захур (Istil Group). В 2018-м году газету приобрёл одесский бизнесмен Аднан Киван, гражданин Украины сирийского происхождения, основатель KADORR Group. В 2024-м году после смерти Аднана Кивана право собственности перешло к его сыну Руслану Кивану через Bisnesgroupp LLC. В настоящее время генеральным директором издания является известный канадский медиаменеджер Люк Шенье, а главным редактором — Богдан Нагайло.

Любопытные события произошли в 2021-м году. 8 ноября 2021 года владелец Kyiv Post Аднан Киван под предлогом «переформатирования» медиаполитики объявил о временной приостановке работы редакции. В день заявления Кивана сотрудникам Kyiv Post был фактически заблокирован доступ к официальному сайту и странице издания в Facebook. Как отмечала тогда журналистка издания Анна Мирошнюк в сообщении, представленном как официальное заявление редакции, вся команда Kyiv Post — около 50 человек, включая многолетнего главного редактора Брайана Боннера, — была уволена в полном составе. А по сведениям BBC, Аднан Киван поначалу напрямую не вмешивался в работу редакции, однако позже начал давать коллективу жёсткие указания «меньше критиковать власть».

Как заявила редактор спецвыпусков Kyiv Post Тамара Истомина в комментарии Detector Media, конфликт между коллективом и владельцем издания обострился после анонса запуска украиноязычной версии газеты. Руководителем украиноязычного проекта Kyiv Post была назначена Елена Ротари, бывший главред одесского «7 канала», который также принадлежал Кивану, но журналисты выступили против. Уволенная профессиональная редакционная команда под руководством Дарьи Шевченко сразу же основала новую независимую медиаплатформу The Kyiv Independent. На вакантную должность генерального директора Kyiv Post был назначен Люк Шенье, который уже ранее, в 2016–2018 годах, руководил этим изданием. Но на этом перемены не закончились. Через несколько недель после скандальных массовых увольнений, 24 декабря 2021 года, редактором был назначен Богдан Нагайло. Его назначение не только украинские медиа, но и «Репортёры без границ» RSF, Европейская федерация журналистов EFJ и другие международные организации расценили как прямую угрозу независимости свободной журналистики.

А вот личность господина Нагайло заслуживает самого пристального внимания. На первый взгляд, блестящая биография «западника» украинского происхождения. Родился 14 декабря 1952 года в британском городе Вулверхэмптон в семье беженцев из Украины советского периода. И сразу первая странность: чета Нагайло выехала из СССР в конце 40-х — начале 50-х годов, во времена «железного занавеса», когда эмиграция была ой какой нелёгкой задачей.

Сам Богдан в 1974 году получил степень бакалавра в Университете Лидса, а в 1975 году — степень магистра современной истории Восточной Европы в Университете Манитобы. В 1978–1982 годах работал в Amnesty International, исследовал нарушения прав человека в СССР и защищал права узников совести. Как журналист он был автором статей для таких авторитетных британских изданий, как Times, Guardian, Observer, New Statesman, Spectator, Index on Censorship, а также американской The Wall Street Journal. С 1984 года работал в мюнхенском офисе Радио «Свобода», в том числе в 1989–1991 годах занимал должность директора украинской редакции радио. Через 10 лет перешёл на работу в ООН. В женевском офисе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев был старшим советником по политическим вопросам по территории бывшего СССР, координатором по связям с ОБСЕ и Советом Европы, а также представителем структуры в Беларуси, Азербайджане в 2003–2004 годах и Анголе. В 2014-м году перебрался на историческую родину, в Украину – в начале в качестве и.о. руководителя команды Департамента политических вопросов ООН в Украине, через год стал приглашённым профессором Женевской школы дипломатии, затем работал представителем Офиса поддержки демократии в Украине.

Сегодня, однако, имя Нагайло в Украине окружено скандальным ореолом. И это не только его назначение на пост редактора Kyiv Post. Владелец этого издания Аднан Киван оказался фигурантом очень некрасивой истории. В 2017 году Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабные обыски в офисах KADORR Group по подозрению в финансировании боевиков так называемых «ДНР/ЛНР» через известного пророссийского бывшего беглого депутата Одесского городского совета Игоря Маркова. По первоначальным утверждениям СБУ, компания якобы направляла часть наличных средств, полученных от продажи недвижимости, через Маркова незаконным вооружённым формированиям. В ходе операции было обнаружено более 20 миллионов наличными. Как отмечалось в официальном заявлении Ukrinform, Марков был объявлен в международный розыск по обвинению в финансировании терроризма по статье 258-5 Уголовного кодекса Украины.

В биографии же самого Нагайло очень много, скажем так, подозрительных штрихов. Ещё в 1989-м году он посетил и Армению, и Азербайджан. Это, напомним, времена ещё существовавшего СССР, самое начало конфликта и период действия в конфликтной зоне, за вычетом Армении, «особого положения» с войсками на улицах и комендантским часом. Да, уже сейчас Нагайло время от времени поругивают российские пропагандисты, но ровно в той степени, чтобы «легитимизировать» его как «врага России» и «иностранного агента». Классическая схема работы спецслужб по созданию благоприятного образа для своего агента, в данном случае – агента влияния.

И вот азербайджанский период работы господина Нагайло особенно интересен. Как отмечает FaktYoxla, «Богдан Нагайло был направлен в Баку и в 2003–2004 годах являлся представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане. На этом посту он сменил предыдущего представителя Дидье Лайе.

Хотя его миссия в Азербайджане должна была завершиться в 2007 году, он неожиданно покинул страну в 2004 году, то есть на три года раньше. Чем он занимался в течение последующих четырёх лет после отъезда, остаётся неясным. В его биографии лишь указано, что в 2008–2012 годах он работал по линии ООН в Анголе. Четырёхлетняя загадка в его профессиональной деятельности вызывает ряд серьёзных вопросов. Нет никаких сведений о том, какой работой он занимался в этот период и где жил. Мы предполагаем, что на фоне «оранжевых революций», происходивших в те годы на постсоветском пространстве, перед ним были поставлены другие задачи, поэтому он был вынужден досрочно покинуть Азербайджан. Либо же, исходя из существующей практики в сфере дипломатических отношений, он был объявлен нежелательным представителем за какие-либо незаконные действия и выдворен из страны».

Теперь же Minval Politika из надёжных источников стали известны подробности. Согласно полученной нами информации, во время работы в Баку он злоупотреблял своим статусом. В частности, Нагайло собирал разведывательные материалы, выстроил тесные связи с азербайджанской оппозицией, в том числе с Севиндж Османгызы и другими лицами. Именно поэтому Нагайло был объявлен Азербайджаном персоной нон грата и выдворен из страны.

И то, что сегодня Kyiv Post под его руководством фактически выступает рупором этих же персон и сил, уже не удивляет. Возмущает, но не удивляет.

Начистоту говоря, то, что представители разного рода международных гуманитарных организаций занимались в Азербайджане деятельностью, весьма далёкой от декларируемых целей, ни для кого не секрет, и Minval Politika писал об этом предостаточно. Теперь офис УВКБ ООН закрыт, но архивы все помнят. Персоны, которые «засветились» в неблаговидных делах в тот период, как мы видим, продолжают свою деятельность, направленную против Азербайджана. В случае же с господином Нагайло — и против Азербайджана, и против Украины. И так как находится он за пределами азербайджанской юрисдикции, как нам кажется, с этими материалами самым внимательным образом должны ознакомиться в Киеве.