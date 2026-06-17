Десятки сербских компаний заинтересованы в развитии партнерства с азербайджанским бизнесом не только на рынках двух стран, но и для совместной работы в третьих государствах.

Об этом Minval Politika заявил министр международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович.

По его словам, высокий уровень политических отношений между Сербией и Азербайджаном, а также дружеские отношения между президентами двух стран создают прочную основу для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

Попович отметил, что сербские и азербайджанские компании уже активно взаимодействуют, а в ближайшем будущем возможны взаимные инвестиции. Особые перспективы сотрудничества министр видит в энергетике, цифровизации, IT-секторе, искусственном интеллекте и робототехнике.

Он подчеркнул важность проведения большего числа бизнес-форумов и встреч предпринимателей, особенно представителей малого и среднего бизнеса.

«Объединение усилий сербских и азербайджанских компаний позволит повысить их конкурентоспособность на международных рынках — в Центральной Азии, на Кавказе, в России, Китае и странах Африки. Особенно большие перспективы я вижу в сотрудничестве в IT-секторе, где потенциал взаимодействия наших компаний огромен», — заявил Попович.