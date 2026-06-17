Состоялось подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в ранении учительницы лицея «Идрак» в Баку.

На процессе, прошедшем сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Гулиева, были уточнены анкетные данные сторон, передает АПА.

Потерпевший на заседании не присутствовал, его представителем был Исмаил Мустафаев.

Адвокат обвиняемого Рашад Мирмехдизаде заявил ходатайство, отметив, что его подзащитный не достиг совершеннолетия, и попросил проводить судебные заседания в закрытом режиме. Кроме того, он обратился к суду с просьбой заменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест.

После совещания было оглашено решение. Согласно решению, уголовное дело назначено к судебному разбирательству, а первое заседание назначено на 1 июля. Избранная в отношении обвиняемого мера пресечения в виде ареста оставлена в силе.