В Азербайджане ведется подготовка к выпуску первого сукука — исламского эквивалента облигаций. Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

Выступая на 20-м Глобальном форуме IsDB по исламским финансам в Баку, председатель ЦБА заявил, что для выпуска первого сукука совместно с Группой Исламского банка развития реализуется специальный проект, направленный на создание правовой и регуляторной базы, развитие компетенций финансовых институтов, запуск механизмов мониторинга и проведение первой эмиссии.

По его словам, внедрение исламских финансовых инструментов станет важным шагом для диверсификации финансового сектора страны.

Параллельно курс на развитие исламского рынка капитала объявил и Узбекистан. Президент Шавкат Мирзиёев на Ташкентском инвестиционном форуме сообщил о запуске программы размещения суверенных исламских облигаций. По словам Мирзиёева, за последние годы Узбекистан разместил на международных рынках облигации более чем на 16 млрд долларов, начал выпуск корпоративных еврооблигаций в национальной валюте и провёл крупнейшее за последние пять лет IPO на Лондонской фондовой бирже через Национальный инвестиционный фонд.