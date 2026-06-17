В экономику Азербайджана за последние двадцать лет было инвестировано свыше $350 млрд, почти половина которых пришлась на иностранные инвестиции.

Об этом, как сообщает Minval Politika, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на официальном открытии 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2026).

Асадов прежде всего поблагодарил правительство Узбекистана за высокое гостеприимство и радушный прием, а также за приглашение принять участие в (TIIF-2026).

Асадов отметил, что сегодня под руководством президента Узбекистана, братская страна демонстрирует впечатляющие результаты социально-экономического развития.

Последовательно реализуемые реформы, масштабные программы модернизации экономики и улучшения делового климата способствуют росту благосостояния населения, повышению конкурентоспособности страны и укреплению ее инвестиционной привлекательности. Закономерным отражением этих позитивных преобразований является возрастающий международный интерес к Узбекистану как к надежному и перспективному партнеру. Именно поэтому Ташкентский международный инвестиционный форум с каждым годом привлекает все больше представителей государств, деловых кругов и международных финансовых институтов.

Как подчеркнул премьер-министр, в свою очередь Азербайджан также рассматривает подобные инициативы в качестве важного инструмента укрепления международного инвестиционного сотрудничества.

«В этой связи хотел бы отметить, что в прошлом году Азербайджан создал собственную международную площадку для инвестиционного диалога, проведя Первый международный инвестиционный форум. Форум продемонстрировал высокий уровень заинтересованности со стороны инвесторов, представителей бизнеса и международных финансовых институтов. Логичным продолжением этого успеха станет проведение Второго Азербайджанского международного инвестиционного форума в сентябре текущего года. Пользуясь случаем, приглашаем всех партнеров принять в нем участие», — сказал Асадов.

Он особо отметил наличие в стране сформированной современной законодательной базы, обеспечивающей надежную защиту прав инвесторов, гарантии неприкосновенности инвестиций, свободное движение капитала и равные условия для всех участников рынка.

«Важным конкурентным преимуществом Азербайджана является его уникальное географическое положение на пересечении ключевых транспортных маршрутов Евразии. Последовательно реализуемые инфраструктурные проекты превратили нашу страну в один из важнейших транспортно-логистических узлов региона.

Сегодня Азербайджан продолжает инвестировать значительные ресурсы в развитие современной транспортной инфраструктуры, морских портов, железных и автомобильных магистралей, способствуя укреплению региональных связей и расширению возможностей для бизнеса» — сказал Асадлов.

Он напомнил, что в Азербайджане не менее перспективным направлением является развитие зеленой энергетики. Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели по увеличению доли возобновляемых источников энергии в национальном энергобалансе. Реализуются масштабные проекты в области солнечной и ветровой энергетики, привлекаются ведущие международные компании и создаются новые возможности для инвесторов. Сегодня в условиях трансформации мировой экономики особую актуальность приобретает расширение международного инвестиционного сотрудничества.

Важным инструментом в данном контексте выступают совместные инвестиционные фонды, обеспечивающие эффективное объединение финансовых ресурсов и создание благоприятных условий для реализации стратегически значимых проектов.

Исходя из этого подхода, Азербайджан последовательно развивает практику создания совместных инвестиционных платформ с дружественными государствами.

В частности, учреждённые с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном совместные инвестиционные фонды уже сегодня служат действенным механизмом углубления экономического партнёрства и привлечения инвестиций в перспективные отрасли, сказал Асадов.

16-19 июня в Ташкенте проходит международный инвестиционный форум (TIIF-2026). Мероприятие характеризуется, как ключевая инвестиционная платформа Центральной Азии, объединяющая государства, международных инвесторов и представителей глобального бизнеса.

Главная идея форума заключается в привлечении последовательных инвестиций в Узбекистан.

Одной из ключевых особенностей TIIF-2026 является исключительно высокий уровень представительства, который формирует уникальную концентрацию политического, финансового и корпоративного капитала в одном пространстве. В форуме принимают участие главы государств и правительств, включая лидеров стран Центральной Азии и Европы, а также руководителей международных организаций и многосторонних банков развития.