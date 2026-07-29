30 июля в части города Хырдалан и нескольких населенных пунктах Абшеронского района будет временно приостановлена подача газа.

Об этом сообщили в производственном объединении «Азеригаз».

По информации компании, ограничения связаны с проведением ремонтно-монтажных работ. Подача газа будет прекращена 30 июля с 08:00 и возобновится после завершения работ.

Временные перебои затронут часть Хырдалана, а также поселки Атйалы, Гобу, Хокмели, Пирекюшкюль, Мушфигабад, 28 Мая, Сарай и Джейранбатан, а также села Даш Гюздек, Ашагы Гюздек, Чайлы и Гобустан.