В Армении возбудили уголовное дело в отношении гражданки России Надежды Пирожковой после публикации в соцсетях видео с оскорбительными высказываниями об армянах.

Как сообщают армянские СМИ, инцидент произошел после праздника Вардавар, во время которого блогершу, проживающую в Ереване, облили водой. После этого она опубликовала эмоциональное видео, назвав традицию проявлением агрессии и бестактности, а затем в сторис назвала армянский народ «крысячим» и пожаловалась на испорченную одежду.

Публикации вызвали широкий резонанс в армянском сегменте соцсетей, после чего ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по статье о публичных высказываниях, направленных на разжигание ненависти и дискриминации. В качестве меры пресечения Пирожковой избрана подписка о невыезде.