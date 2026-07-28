Рынок автомобилей на новых источниках энергии в Казахстане продолжает стремительно расти. По итогам первого полугодия 2026 года в стране было реализовано 3657 электромобилей и гибридных автомобилей, что на 266% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по июнь казахстанцы приобрели 2640 подключаемых гибридов и автомобилей с увеличенным запасом хода. Этот сегмент прибавил сразу 431 процент относительно аналогичного прошлогоднего отрезка. Полностью электрические модели разошлись тиражом 1017 штук — рост более чем в два раза.

Лидером продаж в стране является китайская марка BYD, которая за полгода продала на местном рынке 2042 машины. Вторую строчку занял Geely Galaxy с показателем 689 автомобилей. За ним следует Li — 588 реализованных экземпляров. В пятерку востребованных также попали Zeekr (150 единиц) и ROX (95).

Самыми популярными моделями полугодия стали BYD Song Plus DM-i (737), Geely Galaxy EX5 EM-i (655), BYD Chazor (510), BYD Song Plus (357), Li L6 (340), BYD Yuan Up (333), Li L7 (176), BYD Sealion 7 (102), ROX 01 (95) и Zeekr 7X (74).