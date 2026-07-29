С 30 июля в поселке Биладжары в Баку будет ограничено движение транспорта на улице Асефа Зейналлы в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

В связи с введенными ограничениями с 30 июля и до завершения ремонтно-восстановительных работ изменится схема движения автобусов №92 и №202.

Так, конечная остановка маршрута №202 будет временно перенесена к трансформаторной подстанции №94 на улице Асефа Зейналлы.

Автобусы маршрута №92 будут следовать в объезд по улицам Асефа Зейналлы, Юрд Йери, Маралан и Яшара Садыгова.

В AYNA призвали пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.