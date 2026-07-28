Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco остановила работу своего ключевого НПЗ, расположенного в Джазане (Саудовская Аравия), который получил повреждения в ходе атаки, осуществленной йеменскими хуситами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение консалтинговой фирмы IIR.

Отмечается, что в ходе атаки на предприятие, перерабатывающее около 400 тысяч баррелей в сутки, пострадали комплекс газификации комбинированного цикла и зона резервуарного парка. Завершить ремонт и возобновить эксплуатацию объекта пока планируется к 15 августа.

«Зафиксирован пожар в резервуаре (…) Также виден факельный ствол к востоку от объекта, из которого валит дым», — писало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки.