США уничтожат запасы обогащенного урана Ирана после того, как вывезут его с территории республики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы не торопимся, но мы получим его, и когда мы его получим, мы его уничтожим. Мы не собираемся забирать его себе, мы хотим его уничтожить», — сказал глава Белого дома.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.