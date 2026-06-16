Президент России Владимир Путин не получал приглашение на саммит G7.

Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на сообщения о том, что украинский лидер Владимир Зеленский предлагал встретиться с Путиным на полях мероприятия, передает ТАСС.

«Конечно же, не было», — так Песков ответил на вопрос, получал ли российский лидер приглашение по официальным каналам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал президенту России Владимиру Путину встретиться на саммите G7 во Франции