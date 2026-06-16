Азербайджан также рассматривает возможности развития исламского финансирования, и данный инструмент может стать одним из перспективных направлений привлечения инвестиций в регион. Об этом заявил представитель Исламского банка развития Узбекистана Хусан Хасанов.

По его словам, существуют перспективы развития исламского банкинга и исламских финансовых инструментов на пространстве СНГ, включая Азербайджан и страны Центральной Азии. Он отметил, что ряд стран региона уже создает необходимую законодательную базу для внедрения таких механизмов.

Говоря об Узбекистане, Хусан Хасанов отметил, что в стране пока не работают полноценные исламские банки, однако уже действуют линии финансирования со стороны структур группы Исламского банка развития — Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) и Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC).

По его словам, через эти механизмы финансируются проекты в различных сферах, включая промышленность, переработку сельхозпродукции, производство, здравоохранение и закупка оборудования. Наиболее востребованными инструментами являются «мурабаха» и «иджара», которые позволяют компаниям приобретать оборудование и технику на условиях, соответствующих принципам исламского финансирования.

Хасанов сообщил, что в настоящее время Узбекистан работает над законодательной базой для выпуска исламских облигаций — сукук. Законодательные инициативы находятся на стадии межведомственного обсуждения, после чего вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента.

Отдельно он отметил роль Узбекско-Азербайджанского инвестиционного фонда, который использует механизм долевого финансирования. По его словам, этот подход соответствует принципу мушарака в исламском финансировании, поскольку предусматривает участие инвестора в капитале компаний.

«После формирования необходимой законодательной базы фонд сможет применять инструменты исламского финансирования для реализации совместных проектов между Узбекистаном и Азербайджаном», — отметил Хусан Хасанов.

Он добавил, что развитие исламского финансирования может усилить инвестиционное сотрудничество стран региона и открыть новые возможности для привлечения капитала из исламских финансовых рынков.