В Баку состоялась презентация доклада «Язык ненависти и фальсификация исторических фактов в армянских средних школах», подготовленного на азербайджанском и английском языках.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Центра стратегических коммуникаций и руководитель проекта Али Абдуллаев сообщил, что исследование проводилось на основе материалов, найденных в учебных заведениях, функционировавших в Карабахе в годы оккупации, передает Report.

«В ходе анализа более 1 000 материалов было выявлено около 3 000 случаев. С материалами можно ознакомиться посредством QR-кодов, которые мы разместили в самом докладе. Например, на армянских картах Нахчыван представлен как «историческая армянская территория»», — отметил он.

Абдуллаев подчеркнул, что исследованные учебные пособия и идеологическая литература были изданы государственными структурами Армении. По его словам, в ряде материалов присутствуют негативные высказывания в отношении азербайджанцев, а также представителей других народов, проживающих в Азербайджане.

Напомнив о продолжающемся мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, руководитель проекта отметил целесообразность изъятия из обращения в армянских школах учебных материалов, содержащих ненавистнические высказывания в отношении Азербайджана.

В свою очередь заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории и этнологии НАНА Джаби Бахрамов заявил, что армянская сторона занималась фальсификацией истории Азербайджана как в советский период, так и после распада СССР.

«В книгах, по которым преподают в школах Армении, детям наряду с ненавистью к азербайджанцам пытаются внушить, что эти земли не принадлежат азербайджанскому народу», — подчеркнул он.

Депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев, в свою очередь, отметил, что в Армении для усиления ненависти к Азербайджану на различных этапах и в разных формах использовались административные ресурсы государства.

«Наряду с Министерством образования активную роль в этом процессе играла и Академия наук этой страны. Речь уже идет о государственной политике. В войне, которую один народ начинает против другого, оружие применяется на последнем этапе. До этого используются идеологические, дипломатические и другие средства. На примере Армении мы видим, что людей вовлекают в идеологические войны с детского возраста», — заявил депутат.