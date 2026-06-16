Новый раунд переговоров между США и Ираном по вопросам снятия санкций и урегулирования конфликта вокруг иранской ядерной программы начнется с момента подписания меморандума о взаимопонимании в Женеве в пятницу. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, документ был окончательно согласован в воскресенье и в ближайшее время будет официально подписан — предположительно в пятницу. Место проведения церемонии пока не определено.

Арагчи отметил, что одновременно с подписанием меморандума стороны начнут новый раунд переговоров, целью которого станет выработка окончательного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

Заявление глава иранского МИД сделал во время встречи с аккредитованными в Иране послами иностранных государств.