Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал достигнутые между США и Ираном договоренности по урегулированию конфликта.

Об этом Эрдоган заявил в обращении к нации после заседания кабинета министров, сообщают турецкие СМИ.

«Вчера вечером был сделан очень важный шаг на пути к прекращению войны, начавшейся 28 февраля. Было объявлено о достижении договоренности о прекращении конфликта между США и Ираном. Таким образом, наш регион, который месяцами находился в напряжении, вздохнул с облегчением.

Мы с самого начала решительно поддерживали усилия, предпринимавшиеся при посредничестве Пакистана, Катара и Саудовской Аравии. Мы удовлетворены достигнутой договоренностью и верим, что страница войны будет закрыта», — заявил президент Турции.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о достижении соглашения между США и Ираном.