По данным «Коммерсанта», правительство РФ разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам и далее выпускать бензин и дизельное топливо пониженного качества, с более высоким содержанием серы. Власти приняли такое решение для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке после ударов ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре, пишет издание в понедельник, 15 июня, со ссылкой на источники.

Производимое дизельное топливо и бензин стандарта «Евро-3» на рынке будет продаваться как «Евро-5». Бензин с содержанием серы до 150 мг на кг и дизельное топливо с содержанием серы до 350 мг на кг соответствуют стандарту «Евро-3». Это в 15 и в 35 раз выше, чем допустимый показатель для нормы «Евро-5» — 10 мг серы на кг.

Выпускать такое топливо разрешается только на внутренний рынок РФ, в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продажа такого топлива запрещена. Первоначально разрешение действовало с осени 2025-го до 1 мая 2026 года. На какой срок оно продлено, не сообщается.

Повышенное содержание серы может ускорять износ двигателей, катализаторов и выхлопных систем современных автомобилей, а также негативно влиять на здоровье людей.