За последние годы отметим одну важную тенденцию — укрепление позиций Азербайджана и усиление его конкурентоспособности, а также рост значения тюркского мира. Это находит отражение в развитии Организации тюркских государств и углублении сотрудничества между её участниками. Об этом сегодня заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на прощальной встрече с азербайджанскими журналистами, сообщает Minval Politika.

«И, наконец, ещё одна, можно сказать, глобальная тенденция — это быстрое ослабление существующего международного порядка и эрозия многостороннего сотрудничества. Для такой страны, как Азербайджан, которая последовательно выступает в поддержку многосторонности, это имеет особое значение. Мы могли убедиться в этом, например, в 2024 году, когда Азербайджан принимал COP29, а также совсем недавно во время проведения WUF13. Эти крупные международные мероприятия ясно показали, что главные вызовы, стоящие перед человечеством, не могут быть решены одной страной и требуют многостороннего подхода. Это ещё раз подчеркнуло приверженность Азербайджана данным ценностям и принципам. Теперь позвольте перейти к двусторонним отношениям между Германией и Азербайджаном», — сказал он.

По его словам, наши отношения имеют долгую историю, носят дружественный характер и основаны на партнёрстве. Если обратиться к XIX веку и первым немецким поселенцам на территории Азербайджана, можно увидеть глубокие исторические корни наших связей. Сегодня эти отношения остаются прагматичными, стабильными и продолжают поступательно развиваться. Это подтверждается активным обменом официальными визитами и контактами на различных уровнях. Совсем недавно, в прошлом году, Азербайджан впервые в истории посетил президент Германии.

«В то же время президент Алиев несколько раз посещал Германию за время моей работы здесь. Мы поддерживаем активный обмен визитами на всех уровнях в обоих направлениях, что позволяет обсуждать весь спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. Весной прошлого года в Германии было сформировано новое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Оно определило три ключевых приоритета внешней политики, которые оказывают влияние на наши отношения со многими странами мира, включая Азербайджан.

Первый приоритет — безопасность, что напрямую связано с войной России против Украины.

Второй — процветание, поскольку Германия и Европа сталкиваются с серьёзной международной экономической конкуренцией и растущим давлением.

Третий — свобода.

Исходя из этих трёх принципов мы выстраиваем наш диалог, сотрудничество и отношения с Азербайджаном, обсуждая соответствующие вопросы в различных форматах», — заявил посол.

Он отметил, что регулярно проводятся ежегодные политические консультации. В сфере экономического сотрудничества реализуются инвестиционные проекты. Совсем недавно Азербайджан посетила парламентская делегация Германии. Все эти контакты позволяют обсуждать вопросы, о которых было упомянуто ранее: ситуацию в регионе, отношения с Россией и Ираном, энергетическую безопасность, а также вопросы климатической политики и развитие энергетического сотрудничества между нашими странами.

«В экономической сфере мы наблюдаем стабильное, хотя и постепенное развитие торговых отношений. В прошлом году объём двусторонней торговли составил около 1,7 миллиарда евро. Тот факт, что торговый баланс между нашими странами остаётся примерно равным, свидетельствует о зрелости экономических отношений. Очень часто в торговле со странами-экспортёрами сырья наблюдается существенный перекос торгового баланса в пользу экспортёра ресурсов. В случае Германии и Азербайджана ситуация иная — торговый баланс остаётся сбалансированным. Основным импортом Германии из Азербайджана является нефть. Основу немецкого экспорта в Азербайджан составляют машины, промышленное оборудование, электроника и автомобили. Именно сбалансированность торговли создаёт хорошую основу для поиска новых возможностей по дальнейшему расширению экономического сотрудничества», — отметил посол.

Он заявил, что одним из важных факторов здесь является продолжающаяся экономическая трансформация Азербайджана — постепенный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, а также более широкая индустриальная модернизация экономики. Это откроет дополнительные возможности как для немецких экспортёров, так и для немецких инвесторов в Азербайджане: «Ещё одним важным фактором развития наших экономических отношений является энергетический сектор. Помимо импорта азербайджанской нефти, сегодня уже три немецкие компании заключили контракты на закупку азербайджанского газа у SOCAR».

«Формально Германия не является прямым потребителем азербайджанского газа, поскольку между нашими странами отсутствует трубопроводное соединение. Однако газ, который Азербайджан поставляет в Европейский союз, главным образом в Италию, затем обращается на едином европейском энергетическом рынке. Существует множество так называемых своповых сделок между странами ЕС и энергетическими компаниями. Благодаря этому Германия косвенно потребляет азербайджанский газ через механизмы обмена, прежде всего с Италией и Австрией. Это положительно влияет на стабильность европейского энергетического рынка и помогает снизить давление, которое испытывает европейская энергетика после начала войны России против Украины», — заключил он.