Курс доллара снижается, несмотря на новости о сделке между США и Ираном, улучшение настроений инвесторов и падение цен на нефть. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, снижение нефтяных котировок уменьшает инфляционное давление, что также оказывает влияние на динамику американской валюты.

Вместе с тем Bloomberg отмечает, что падение доллара может быть ограниченным. Поддержку ему оказывают сильные экономические данные США, включая показатели занятости, а также ожидания того, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в 2026 году.