Августовский фьючерс на нефть Brent подешевел на 4,91%, на минимуме цена составила $83,04 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

США и Иран заключили мирную сделку, американская сторона объявляет об открытии Ормузского пролива и снятии блокады с иранских портов. Об этом сообщил в Truth Social американский президент Дональд Трамп. Церемония подписания мирного соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

«Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть течет нефть!», — написал Трамп.