Правящая в Армении партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна получила 64 из 105 мандатов в парламенте республики — конституционное большинство в 3/5 голосов.

«Гражданский договор» получает 61 мандат плюс 3 мандата представителей национальных меньшинств, в том числе и русской общины, «Сильная Армения» — 28 мандатов плюс 1 мандат от представителя нацменьшинства, блок «Армения» — 12 мандатов», — заявил председатель Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян на ее заседании.

Таким образом, правящая партия Пашиняна получает не только право единоличного формирования правительства, но и 3/5 голосов для принятия конституционных законов.