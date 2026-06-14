Экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что подарила бы президенту США Дональду Трампу на день рождения.

Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, изначально она хотела подарить Трампу билет в Гаагу в один конец, но подобный презент был бы выше понимания президента США.

Вместо этого Тунберг решила подарить ему банку алфавитного супа, чтобы американский лидер научился выговаривать предложения более связно.

«Теперь вы, наконец-то, сможете принять участие в содержательной публичной дискуссии», — подчеркнула экоактивистка.