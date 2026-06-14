Президент США Дональд Трамп в Truth Social осудил атаку Израиля на Бейрут, а также призвал еврейское государство и «Хезболлу» прекратить атаки, чтобы не сорвать сделку Вашингтона с Ираном.

По его словам, утреннего нападения на Бейрут не должно было произойти, особенно в день, когда США так близки к соглашению с Ираном.

«Израиль имеет право защищаться от угроз, но нападение, на которое он реагировал, было очень небольшим и бессмысленным и не должно нарушать этот важный процесс», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что Вашингтон очень близок к соглашению, которое принесет мир в регион, в том числе в Ливан, поэтому все стороны должны отступить.