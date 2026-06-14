ЦИК Армении представил окончательные итоги выборов, в парламент проходят 3 политические партии. Партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах и единолично сформирует правительство.

Партия «Гражданский договор» получила 49,7456% голосов, блок «Сильная Армения» – 23,271%, блок «Армения» — 9,9231%», сообщил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян на пресс-конференции.

По его словам, партия «Процветающая Армения» набрала 3,9893% голосов и не преодолела минимальный порог.