В ночь на 11 июня украинские беспилотники нанесли удары по трём мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом, сообщил назначенный Россией глава региона Владимир Сальдо.

По его данным, повреждения зафиксированы на переправе через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, на автомобильном мосту в направлении Перекоп — Армянск, а также на мосту в районе населённого пункта Ставки. Специалисты проводят обследование конструкций и уточняют масштабы разрушений.

Сальдо также заявил, что за ночь российские системы ПВО сбили 45 украинских беспилотников над оккупированной частью Херсонской области. По его словам, удары направлены на транспортную инфраструктуру региона. Восстановление движения по повреждённым объектам будет определено после оценки ущерба.